Путин указал на бессмысленность авиасообщения между Москвой и Петербургом после ввода ВСМ

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин сообщил, что авиасообщение между российскими столицами потеряет смысл, когда появится высокоскоростная магистраль (ВСМ).

Путин считает, что перед вводом ВСМ в эксплуатацию нужно хорошо все продумать и обратиться к опыту других стран, чтобы проект не оказался убыточным.

«Надо все взвесить, подумать, посмотреть как ВСМ развиваются в мире, например в Китае. До недавнего времени все были убыточные. Это экономика, ее надо считать. Для нашей страны это важно», — заметил Путин.

Глава государства считает, ВСМ — это отдельная тема для обсуждения. Магистраль в том числе отразится на Великом Новгороде, который может стать одной из остановок.