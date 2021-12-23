Путин высказался о новых волнах COVID-19

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста «Комсомольской правды» Александра Гамова о появлении новых волн коронавируса.

По мнению главы государства, новые штаммы COVID-19 появляются там, где есть проблемы с системой здравоохранения.

«Почему я говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения их по всему миру? Иначе нам не справиться глобально с этой проблемой. У нас даже появился термин — избыточная смертность. А что касается смертности от коронавируса — сложно подсчитать», — пояснил Путин.

Президент подчеркнул, что высокая смертность объясняется низким уровнем коллективного иммунитета. Путин считает, что нельзя давить на россиян, необходимо объяснять важность вакцинации.

Большая пресс-конференция Путина проходит 23 декабря в очном формате в Манеже. В прошлом году российский лидер общался с журналистами по видеосвязи.