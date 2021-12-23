Путин назвал сложной задачей попытку окружить Россию военными базами

Москва, 23 декабря. Окружить Россию полностью военными базами сложно из-за ее территории. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в московском Манеже.

Российский лидер подчеркнул, что военные базы действительно появляются «кругом»: на востоке, юге, севере и западе. Но в то же время глава государства заявил, что окружить РФ полностью невозможно.

«Я разве говорил, что нас окружают? Базы кругом — это правда. На востоке, юге, севере новую систему вооружения устанавливают. Но так, чтобы окружить такую территорию, как наша, — это сложная задача», — указал Путин.

Ранее президент России предупредил Североатлантический альянс о том, что Москва будет предпринимать «адекватные ответные военно-технические меры» на расширение сил НАТО у границ страны.