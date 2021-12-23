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Путин перечислил лучшие российские города для жизни

Общество
Путин перечислил лучшие российские города для жизни
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, в каком городе он хотел бы жить. Об этом главу государства спросила журналистка из Великого Новгорода в ходе большой пресс-конференции.

Представительница СМИ уточнила, какой российский город выбрал бы Путин для жизни, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Президент отметил, что родился в одном из них, поэтому сразу подумал о Северной столице.

«Но у нас и другие города развиваются энергично. У нас на юге очень хорошо развивается Краснодар, развивается прибрежная зона, Крым. У нас много мест очень красивых, достойных, где человек может чувствовать себя комфортно», — перечислил лучшие места для жизни глава государства.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проводится в 17-й раз. В этом году президент не стал произносить вступительное слово перед ответами на вопросы журналистов.

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