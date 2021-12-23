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Миллиардер Михаил Прохоров может продать банк «Ренессанс Кредит»

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 12:57
Экономика
Миллиардер Михаил Прохоров может продать банк «Ренессанс Кредит»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Екатерина Жульева

Москва, 23 декабря. Банк «Ренессанс Кредит» может сменить владельца, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Вероятным покупателем считается «Совкомбанк».

Кредитная организация принадлежит группе ОНЭКСИМ бизнесмена Михаила Прохорова. Он может продать «Ренессанс Кредит» за 0,75–0,8 капитала банка. Такую оценку озвучивают источники «Ъ».

Предполагается, что покупателем окажется организация из десятки лидеров финансовой сферы — «Совкомбанк». Участники рынка прогнозируют, что такая покупка может оказать хороший синергетический эффект для нового владельца.

«Совкомбанк» стал одним из банков, деятельность которых анализирует ЦБ. ФАН ранее рассказывал о росте максимальной ставки по рублевым вкладам в рублевых вкладах. Она превысила показатель в 7,4%.

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Все новости / Экономика / Миллиардер Михаил Прохоров может продать банк «Ренессанс Кредит»
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