МВФ назвал соглашение с Аргентиной «самым серьезным провалом» в истории

Буэнос-Айрес, 23 декабря. Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал результаты аудита соглашения с Аргентиной о предоставлении самого крупного займа в истории организации. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Представление доклада является обязательным условием для подписания новой программы, детали которой пока не оглашены. Согласно результатам аудита, ошибки, допущенные в соглашении 2018 года, усугубили рецессию в Аргентине и нанесли удар репутации МВФ.

El FMI asume que el acuerdo que firmó con Macri fue un desastre para el país, como dijimos desde el @FrenteDeTodos desde el primer día. La responsabilidad de Juntos por el Cambio es clara, ¿el FMI se hará cargo de su cuota de responsabilidad también?https://t.co/Gy1PwcANFL — Itai Hagman (@ItaiHagman) December 23, 2021

Доклад был опубликован на фоне переговоров между правительством страны и МВФ касательно нового соглашения о реструктуризации многомиллиардного долга. С прошлого года правительство Аргентины обсуждает с МВФ вопрос рефинансирования внешнего долга, который на данный момент достигает 43,3 млрд долларов. Основной причиной задолженности является договор о финансовой помощи от МВФ, подписанный в 2018 году экс-президентом Маурисио Макри.

В докладе организации касательно соглашения о резервном кредитовании от 2018 отмечается, что Аргентина должна была реструктурировать долг в год его подписания, чтобы сократить необходимость финансирования в краткосрочный период и установить контроль за движением капитала во избежание оттока миллиардов долларов.

The loan for 57 billion dollars that the International Monetary Fund (#IMF) granted to #Argentina in 2018, record in its history, was "absurd" and "was not used for anything good", considered this Wednesday the Argentine Minister of Economy, Matín Guzmán https://t.co/Y1Y1iCTM0F — teleSUR English (@telesurenglish) December 23, 2021

Согласно результатам аудита, программа о резервном кредитовании правительству Макри не только не достигла цели восстановить доверие по отношению к аргентинскому рынку, но и стала «самым серьезным провалом за всю историю МВФ».

В ответ Совет МВФ выразил «сожаление в связи с тем, что программа 2018 года не выполнила поставленные перед ней задачи по повышению доверия рынка, сокращению внешних и финансовых дисбалансов, понижению уровня инфляции и защите наиболее уязвимых слоев населения».

Very good meeting with President @alferdez on advancing our work to sustain #Argentina’s recovery and address its economic challenges.

Our teams are fully committed to continue working towards an IMF program. pic.twitter.com/GVnJIGpa8o — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) December 17, 2021

10 декабря МВФ сообщил о прогрессе в переговорах касательно подписания нового договора с представителями Министерства экономики и Центробанка Аргентины.