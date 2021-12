МВФ назвал соглашение с Аргентиной «самым серьезным провалом» в истории

Буэнос-Айрес, 23 декабря. Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал результаты аудита соглашения с Аргентиной о предоставлении самого крупного займа в истории организации. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Представление доклада является обязательным условием для подписания новой программы, детали которой пока не оглашены. Согласно результатам аудита, ошибки, допущенные в соглашении 2018 года, усугубили рецессию в Аргентине и нанесли удар репутации МВФ.

Доклад был опубликован на фоне переговоров между правительством страны и МВФ касательно нового соглашения о реструктуризации многомиллиардного долга. С прошлого года правительство Аргентины обсуждает с МВФ вопрос рефинансирования внешнего долга, который на данный момент достигает 43,3 млрд долларов. Основной причиной задолженности является договор о финансовой помощи от МВФ, подписанный в 2018 году экс-президентом Маурисио Макри.

В докладе организации касательно соглашения о резервном кредитовании от 2018 отмечается, что Аргентина должна была реструктурировать долг в год его подписания, чтобы сократить необходимость финансирования в краткосрочный период и установить контроль за движением капитала во избежание оттока миллиардов долларов.

The loan for 57 billion dollars that the International Monetary Fund (#IMF) granted to #Argentina in 2018, record in its history, was "absurd" and "was not used for anything good", considered this Wednesday the Argentine Minister of Economy, Matín Guzmán https://t.co/Y1Y1iCTM0F