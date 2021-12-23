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МВФ назвал соглашение с Аргентиной «самым серьезным провалом» в истории

Весь мир
МВФ назвал соглашение с Аргентиной «самым серьезным провалом» в истории
Global Look Press  /  Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Буэнос-Айрес, 23 декабря. Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал результаты аудита соглашения с Аргентиной о предоставлении самого крупного займа в истории организации. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Представление доклада является обязательным условием для подписания новой программы, детали которой пока не оглашены. Согласно результатам аудита, ошибки, допущенные в соглашении 2018 года, усугубили рецессию в Аргентине и нанесли удар репутации МВФ.

Доклад был опубликован на фоне переговоров между правительством страны и МВФ касательно нового соглашения о реструктуризации многомиллиардного долга. С прошлого года правительство Аргентины обсуждает с МВФ вопрос рефинансирования внешнего долга, который на данный момент достигает 43,3 млрд долларов. Основной причиной задолженности является договор о финансовой помощи от МВФ, подписанный в 2018 году экс-президентом Маурисио Макри.

В докладе организации касательно соглашения о резервном кредитовании от 2018 отмечается, что Аргентина должна была реструктурировать долг в год его подписания, чтобы сократить необходимость финансирования в краткосрочный период и установить контроль за движением капитала во избежание оттока миллиардов долларов.

Согласно результатам аудита, программа о резервном кредитовании правительству Макри не только не достигла цели восстановить доверие по отношению к аргентинскому рынку, но и стала «самым серьезным провалом за всю историю МВФ».

В ответ Совет МВФ выразил «сожаление в связи с тем, что программа 2018 года не выполнила поставленные перед ней задачи по повышению доверия рынка, сокращению внешних и финансовых дисбалансов, понижению уровня инфляции и защите наиболее уязвимых слоев населения».

10 декабря МВФ сообщил о прогрессе в переговорах касательно подписания нового договора с представителями Министерства экономики и Центробанка Аргентины.

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