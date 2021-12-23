Путин разрешил журналистам кричать на пресс-конференции в Манеже

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин на 17-й ежегодной пресс-конференции разрешил журналистам кричать в зале Манежа.

Глава государства позволил представителям СМИ кричать, несмотря на обращение пресс-секретаря Дмитрия Пескова с просьбой не повышать голос.

«Будем, будем, кричите», — заявил Путин.

Большая ежегодная пресс-конференция российского лидера проходит 23 декабря в очном формате на территории московского Манежа. В предыдущий год Путин общался с журналистами по видеосвязи из-за сложной обстановки с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции отметил социальную ориентированность бюджета страны в прошедшем году. Глава государства указал на расходы на здравоохранение, социальные программы. По этим направлениям зафиксирован рост расходов из федерального бюджета.