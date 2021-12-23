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Историки раскрыли значение кукол для девочек в Древнем Риме

Общество
Историки раскрыли значение кукол для девочек в Древнем Риме
pixabay.com

Рим, 23 декабря. Историки Капитолийского музея раскрыли истинную роль кукол для девочек в Древнем Риме. Известно, что игрушки посвящались домашним богам.

В 1889 в Риме обнаружили два саркофага с останками Крепереи Трефены и Крепериуса Эксодуса, умерших почти 2000 лет назад. Находка была удивительна тем, что Креперея была погребена вместе со своей куклой. Кукла в саркофаге свидетельствовала о том, что Креперея не была замужем, рассказала куратор Капитолийского музея Надя Аньоли, передает Planet Today.

«Она была молодой женщиной не старше 20 лет, возможно, она уже вышла замуж или была недавно помолвлена. Перстень из красной яшмы, возможно, был ее обручальным кольцом, а выгравированное на другом кольце имя "Филетус" могло быть именем ее мужа или жениха», — рассказывает куратор.

Ученые считают, что куклы с пропорциями соответствуют пропорциям тела человека. Такие игрушки позволяли девочкам подготавливаться к взрослой жизни: познавать женские обязанности, а также искусство одеваться должным образом.

Ранее было обнаружено древнейшее в европе захоронение младенца в предгорьях Лигурийских Альп. Согласно исследованию, девочка была погребена около 10 тысяч лет назад, на момент смерти ей было всего 40-50 дней. Рядом с останками ученые обнаружили бусы из ракушек, четыре подвески и коготь филина.

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