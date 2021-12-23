Путин: руководители регионов проявили себя ответственно в период пандемии

Москва, 23 декабря. Руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно в период пандемии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства прокомментировал работу глав регионов РФ в период пандемии COVID-19. По словам Путина, ситуация в разных участках страны разная. Президент усомнился, что можно сравнивать Чукотку и Москву.
«Что-то и где-то можно было сделать поточнее, энергичнее. Но руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно», — констатировал Путин на пресс-конференции.
Президент добавил, что региональная поддержка кратно увеличилась, и это дало нужный результат.
Путин в конце ноября уже комментировал тему пандемии. Президент тогда сказал, что регионы должны самостоятельно контролировать ситуацию и вводить ограничения.