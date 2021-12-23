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Первая серия вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» выпущена в Белоруссии

Общество
Первая серия вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» выпущена в Белоруссии
ФБА «Экономика сегодня»

Минск, 23 декабря. Первая серия российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» по полному циклу выпущена в Белоруссии в рамках белорусско-российского проекта.

Выпуск российских вакцин выполнили специалисты РУП «Белмедпрепараты». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Белоруссии.

«Специалисты РУП «Белмедпрепараты» выполнили важный этап совместного белорусско-российского проекта - выпуск вакцины «Спутник V» по полному циклу. На белорусском предприятии 22 декабря были выпущены первые валидационные серии «Спутник V» и «Спутник Лайт», — сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что Венесуэла начнет вакцинацию российским «Спутником Лайт» в качестве бустера с 3 января 2022 года. Глава Венесуэлы ознакомился с результатами исследования вакцины «Спутник V». По его словам, препарат показал эффективность против омикрон-штамма коронавируса.

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