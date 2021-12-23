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Советник Заремы Салиховой покинет московский «Спартак»

Спорт
Советник Заремы Салиховой покинет московский «Спартак»
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander

Москва, 23 декабря. Итальянский советник Заремы Салиховой и Леонида Федуна Франко Камоцци завершает работу в столичном «Спартаке».

Московский «Спартак» не станет продлевать контракт с Франко Камоцци, который занимал пост аналитика красно-белых. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал журналист Максим Фридман.

До этого СМИ сообщали, что после назначения спортивным директором «Спартака» Луки Каттани Камоцци продолжит участвовать в трансферных сделках и будет играть важную роль в новой управленческой команде московского клуба. Итальянский агент свой уход с занимаемого поста пока не комментировал.

Ранее «Спартак» оригинально анонсировал трансфер 24-летнего ямайского нападающего Шамара Николсона. Форвард перешел в столичный клуб из бельгийского «Шарлеруа».

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