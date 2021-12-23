Путин: малые и средние предприятия в первую очередь получили поддержку на фоне пандемии

Москва, 23 декабря. Власти России в первую очередь оказали поддержку малому и среднему бизнесу на фоне ограничений по коронавирусу, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции.

По словам главы государства, в основном пострадал малый бизнес, хотя определенные негативы наблюдались и в работе крупных предприятий, однако всем основным отраслям была оказана помощь.

Владимир Путин подчеркнул, что малые и средние предприятия, включая заведения общепита, получили поддержку от властей страны в первую очередь.

Российский лидер проводит 23 декабря в Манеже 17-ю большую пресс-конференцию. В этом году мероприятие вернулось в очный формат, на встречу аккредитованы 507 журналистов.