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Путин: малые и средние предприятия в первую очередь получили поддержку на фоне пандемии

Экономика
Путин: малые и средние предприятия в первую очередь получили поддержку на фоне пандемии
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 23 декабря. Власти России в первую очередь оказали поддержку малому и среднему бизнесу на фоне ограничений по коронавирусу, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции.

По словам главы государства, в основном пострадал малый бизнес, хотя определенные негативы наблюдались и в работе крупных предприятий, однако всем основным отраслям была оказана помощь.

Владимир Путин подчеркнул, что малые и средние предприятия, включая заведения общепита, получили поддержку от властей страны в первую очередь.

Российский лидер проводит 23 декабря в Манеже 17-ю большую пресс-конференцию. В этом году мероприятие вернулось в очный формат, на встречу аккредитованы 507 журналистов.

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путин бизнес конференция
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