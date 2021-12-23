Президент России высказался о последствиях разгона инфляции ФРС США

Москва, 23 декабря. Федеральной резервной системе (ФРС) США придется «что-то делать» с разгоном инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которая проходит в московском Манеже.

Отвечая на вопрос, как повлияет рост расходов на динамику повышения цен, глава государства отметил, что регуляторы ведущих стран мира «включили печатный станок». Это привело к инфляции и росту дефицита бюджетов, пояснил президент, высказываясь о последствиях подобных решений.

«Это серьезное дело, я думаю, ФРС придется что-то делать», — считает Путин.

Глава государства общается с журналистами в формате большой пресс-конференции в 17-й раз. В отличие от прошлого года, на этот раз мероприятие проводят в очной форме. На пресс-конференцию аккредитовались свыше 500 журналистов. Путин отказался от вступительный речи перед ответами на вопросы представителей СМИ.