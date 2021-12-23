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Президент России поручил вернуть инфляцию к 4 процентам

Экономика
Президент России поручил вернуть инфляцию к 4 процентам
pixabay.com

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, как повлияет рост соцрасходов на инфляцию. По его словам, нужно вернуться к целевым показателям в 4%.

Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина в зале Манежа началась без вступительного слова президента. В самом начале он ответил на вопрос, как соцрасходы влияют на инфляцию.

«Я не вмешиваюсь в работу ЦБ, но оцениваю ее положительно. В принципе, мы находим золотую середину. Тут существуют какие угрозы? Ограничение роста. Цель 4,4 — 4.5% роста. Повышение ставок снижает возможности, но мы этого пока не видим», — ответил глава государства.

На сегодняшний день инфляция в России больше 8%, за последнее время он увеличился в два раза. Глава государства поручил вернуться к прошлым показателям — к 4%.

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