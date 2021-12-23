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Путин заявил, что Центробанк проводит независимую политику

Экономика
Путин заявил, что Центробанк проводит независимую политику
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что знает о неудовлетворенности реального сектора от повышения ставок Банком России, но на это есть объективные причины.

Глава государства 23 декабря принял участие в большой пресс-конференции, на которую приглашены более пятисот сотрудников СМИ. Он отреагировал на критику работы Центробанка в период пандемии.

«Можно поругивать Центробанк. Я же каждый день в контакте с коллегами из реального сектора экономики и знаю, как они ругаются на Центробанк. Мы просто по телевизору не показываем. Знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок, но если этого не делать — может быть как в Турции. Это серьезный вызов, но Центробанк проводит независимую политику», — ответил Путин.

Он подчеркнул, что не вмешивается в работу Банка России. В целом Путин позитивно оценивает состояние отечественной экономики с учетом пандемии коронавируса. По его словам, национальная экономика «упала меньше и вышла быстрее» из этого кризиса.

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