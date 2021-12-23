Путин указал на социальную направленность бюджета России

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции отметил социальную ориентированность бюджета страны в прошедшем году.

Глава государства указал на расходы на здравоохранение, социальные программы. По этим направлениям зафиксирован рост расходов из федерального бюджета и региональных средств.

«Планировали где-то 3,6 трлн на здравоохранение из двух источников, федерального бюджета и системы ОМС. В этом году выйдем на уровень около 4 трлн, в следующем году запланировали 4 трлн рублей, но явно будет больше. Это абсолютно объективные цифры, без региональных расходов», — сообщил Путин.

Президент отметил, что средства выделялись целенаправленно, на поддержку рабочих мест, семей с детьми. Был расширен список граждан, которые получают помощь государства. Путин напомнил о семейном капитале на первого ребенка и пособии беременным женщинам.

Президент РФ Владимир Путин будет «до последнего» общаться с журналистами в рамках предстоящей конференции. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.