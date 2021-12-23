Президент России отметил, что повышение МРОТ и ПМ касается миллионов граждан

Москва, 23 декабря. Повышение МРОТ и прожиточного минимума кажется небольшим на первый взгляд, но оно касается миллионов граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Глава государства пояснил, что увеличение МРОТ и прожиточного минимума ведет к повышению социальных выплат. Это важно для миллионов россиян.

«Бюджет, без всяких сомнений, можно назвать бюджетом социальной направленности. Но бюджет нацелен и на развитие. Это вещь абсолютно очевидная, если посмотреть на цифры», — подчеркнул президент России.

Напомним, большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в московском ЦВЗ «Манеж». На мероприятие аккредитовались более 500 журналистов. Президент начал пресс-конференцию без вступительного слова.