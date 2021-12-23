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Власти Якутии отменили требования о QR-кодах в торговых центрах

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 12:40
Общество
Власти Якутии отменили требования о QR-кодах в торговых центрах
Невские Новости  /  Сергей Борода

Якутск, 23 декабря. Обязательное требование предъявлять QR-коды на входе в торговые центры отменили в Якутии по решению властей с 23 декабря.

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об отмене предъявления QR-кодов о вакцинации от коронавируса в торговых и развлекательных центрах. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Такое решение было принято на фоне улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, а также хороших показателей вакцинации среди взрослого населения.

«Согласно новому указу, проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Республики Саха (Якутия), допускается при половине заполняемости зрительного зала. Ранее соревнования проходили без участия зрителей.Кроме того, режим работы предприятий общественного питания, в том числе банкетных залов, продлевается до 01:00», — заявили в правительстве.

Ранее депутаты Государственного собрания Якутии (Ил Тумэн) большинством голосов поддержали проект федерального закона, предусматривающий посещение ряда общественных мест при наличии QR-кодов. Всего проголосовали 56 депутатов. Документ поддержали 43 депутата, против выступили 12, воздержался один.

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