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Путин заявил о социально ориентированном бюджете в период пандемии COVID-19

Экономика
Путин заявил о социально ориентированном бюджете в период пандемии COVID-19
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе 17-й большой пресс-конференции заявил, что даже в период пандемии коронавируса удается нарастить социальные расходы.

Российский лидер начал очередную пресс-конференцию в центральном выставочном зале «Манежа» без вступительного слова. Путин попросил сразу приступить к работе и начать задавать вопросы. Агентство ТАСС поинтересовалось, возможно ли нарастить социальные расходы в пандемию.

«Рост очевидный. Больше того, планировали 3,6 миллиарда на здравоохранение из двух источников, а в этом году выйдем на цифру около 3,9 — 4 миллиона. В этом году запланировали четыре, но явно будет больше», — заявил глава государства.

Путин пояснил, что в трудный для всего мира период российские семьи получали поддержку из федерального бюджета. Речь идет в том числе о семьях с детьми до трех лет.

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путин бюджет поддержка семьи
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