Сторонники Порошенко подали в правоохранительные органы заявление о госизмене Зеленского

Киев, 23 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский подозревается в государственной измене. Соответствующее заявление подали депутаты от партии бывшего лидера страны Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Авторы документа утверждают, что Украина в период руководства Зеленского «утратила энергетическую независимость». Сторонники Порошенко также осудили покупку угля у «страны-агрессора».

«Народные депутаты из «Европейской солидарности» заявили в офис генпрокурора, госбюро расследований и Службу безопасности Украины о государственной измене и финансировании терроризма Зеленским и его окружением», — говорится в сообщении на сайте партии.

Ранее Порошенко заявил, что действия Зеленского необходимо проверить на предмет государственной измены. Экс-президент пообещал «поговорить» об этом после своего возвращения на Украину.