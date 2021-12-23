Шведские журналисты спекулируют на памяти военных героев

На фоне непрекращающейся антироссийской истерии и слухов о возможном возобновлении боевых действий в Донбассе, западные СМИ вновь начали полномасштабную кампанию по дезинформации населения. Так, шведская газета Dagens Nyheter и эстонский портал Delfi синхронно опубликовали тенденциозные статьи якобы о сотрудниках «ЧВК Вагнера». Взяв за основу истории бывших граждан Украины, поехавших в Сирию на защиту мирного населения от «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ3, запрещено в РФ), западные журналисты воспользовались доверчивостью одних их родственников и корыстью других, чтобы сделать вброс, который очерняет память настоящих мужчин и героев.

О том, как жили и сражались за мирное небо над Украиной и Сирией русские добровольцы, читайте в нашем материале.

Вымысел и реальность

Созданный на основе воспоминаний бывших сотрудников СБУ, откровенно лживых сообщений проекта Bellingcat4 (являются иноагентами) и данных сайта «Миротворец», материал рассказывает истории трех боевых товарищей — в прошлом граждан Украины, погибших в 2017 году в Сирии в столкновениях с боевиками. Статья богато снабжена выражениями, которые должны выдавить слезу у сердобольного читателя: по логике журналистов, уехавшие украинцы якобы были завербованы ФСБ, уехали неизвестно куда и там погибли, причем о судьбе добровольцев родственники не имеют ни малейшего представления.

Однако при детальном изучении история бывших граждан Украины, уехавших воевать в Сирийскую Арабскую Республику (САР), оказывается не такой простой и однозначной, как считают шведские журналисты. Как рассказали в Telegram-канале Reverse Side Of The Medal (RSOTM), который создан добровольческим сообществом, прежде чем уехать на Ближний Восток, молодые люди участвовали в резонансных событиях 2014 года на Украине, где впервые проявили себя на почве защиты русскоязычного населения. Только впоследствии после Минских соглашений и снижения интенсивности конфликта в Донбассе, парни поехали в САР, где оказывали помощь сирийским войскам в деле борьбы с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство».

Федеральное агентство новостей / Дмитрий Жаворонков

Боевое братство

Один из героев публикации — Евгений Антипов, позывной «Ланжерон», являет собой пример выдающегося героизма. Как пишет RSOTM, молодой человек был активистом «Антимайдана» в Одессе и свидетелем трагедии 2 мая 2014 года, когда распоясавшаяся толпа украинских нацистов сожгла заживо и забила 42 человека в Доме профсоюзов. Евгений был арестован, но смог бежать и примкнуть к Народному ополчению Донбасса, где с честью выполнял долг, защищая детей и женщин от террора украинских карателей.

Еще один герой шведского материала, Александр Мотинга, родился и прожил большую часть жизни в городе Славянске — первом ключевом оплоте ополчения Донбасса, ставшего символом борьбы за право называть себя «русским» в стране победившего неонацизма. Александр ушел в ополчение, записавшись добровольцем Донбасса спустя всего несколько дней после начала ожесточенных боев за Славянск. Им двигали вовсе не корыстные чувства, как пытаются доказать авторы публикации, а желание спасти свой город от националистов Яроша и Билецкого.

Самый молодой герой публикации, Марк Бич в свое время бежал из Харькова в Россию вместе с женой и ребенком. Он не желал влачить жалкое существование при новом режиме, возникшем на Украине в результате государственного переворота в феврале 2014 года. Карьере в карательно-силовых структурах Марк предпочел судьбу ополченца.

Против исламских террористов

После установления относительного затишья в Донбассе, все трое бывших граждан Украины отправились в Сирию, где шла напряженная борьба с боевиками «Исламского государства». Евгений «Ланжерон» — Антипов, Марк Бич и Александр Мотинга видели своими глазами, как при их поддержке сирийская армия освобождала Пальмиру от сил ИГ, как восстанавливался боевой дух арабских солдат при виде «русских героев». Именно так: пройдя сквозь огонь и воду тяжелых событий в Донбассе и Сирии, трое друзей считали себя именно русскими — носителями великой культуры и истории. И как раз такие «русские герои», в итоге, помогли армии Сирии одержать военную победу над боевиками ИГ.

Федеральное агентство новостей / Дмитрий Жаворонков

Увы, трое товарищей до нее не дожили. Антипов, Бич и Мотинга пали смертью храбрых в провинции Хомс в июне 2017 года, защищая мирную Сирию от исламистского терроризма. По данным Reverse Side Of The Medal, на тот момент силы ИГ, потеряв Пальмиру и значительные территории на юге САР, закрепились в небольшом поселке Акербат, вокруг которого возвели настоящий укрепрайон. По самым скромным оценкам СМИ, в июне 2017 года в Акербате находилось до 5 000, вооруженных до зубов террористов, многие из них были из «первого эшелона» ИГ, захватывавшего Ракку и Мосул.

Боевики ИГ из Акербата не гнушались устраивать резню мирных жителей и атаки на инфраструктуру Центральной Сирии, которая с трудом выходила из тяжелейших последствий гражданской войны. Показателен случай в деревне Акариб-эс-Сафих, примыкавшей непосредственно к оплоту сил ИГ: в мае 2017 года, ворвавшиеся в поселок боевики, вырезали до 40 человек, включая женщин, стариков и детей.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Помимо массовых казней, силы ИГ атаковали нефтегазовую инфраструктуру вокруг Пальмиры, которая снабжала топливом и электроэнергией полуразрушенные города провинции Хомс.

«Чисто для справки: восстановленные после трех месяцев ремонтных работ скважины тогда питали газом и электричеством всю Центральную Сирию, и, если бы ИГИЛ снова отжал себе регион, в Хомсе снова был бы отключен свет, а мирняк жил бы на грани каменного века», — отмечают авторы RSOTM.

По данным военного Telegram-канала, с 6 по 9 июня 2017 боевики ИГ предприняли еще одну попытку атаки на газовые месторождения к северо-западу от Пальмиры. Террористы пытались поджечь скважины, парализовав на время работу газоперерабатывающего комплекса, с помощью кустарно собранных дронов-«камикадзе» и минометного обстрела. Сирийской армии и российским добровольцам удалось тогда отбить атаки исламистов, и, судя по датам, именно в этих боях погибли Антипов, Бич и Мотинга. Свои жизни они положили не только ради победы над боевиками, взращенными иностранными кураторами, но и ради мирного населения далекой Сирии, которое настрадалось от террористического гнета.

На фото, видимо, из архива кого-то из боевых товарищей, которое выложили в RSOTM, слева стоит как раз Сергей Антипов. До боя, в котором он получит несовместимые с жизнью ранения, всего несколько часов, позже Ланжерон скончается на Хмеймиме.

«За спиной высота 804, куда поперли ИГИЛовцы, а справа палатка, куда прилетел первый ПТУР духов», — пишут авторы канала.

Telegram-канал RSOTM /

Память о героях

Сейчас либеральные журналисты за рубежом и их коллеги в России, признанные иностранными агентами, пытаются опорочить погибших героев, считая их кровожадными и опасными для общества. Одновременно с этим, пресса пытается показать этих людей «жертвами обстоятельств» и обесценить их подвиг как во время событий в народных республиках Донбасса, так и в Сирии.

Для журналистов подобного толка патриотизм и чувство долга растут из «отсутствия образования», а единственным мерилом успеха являются деньги.

Тенденциозные и сомнительные интервью с близкими павших героев используют для фабрикации антивоенной и пораженческой пропаганды. Заранее подготовленные журналистами родственники, проживающие на Украине, рассказывают, что не могут получить от «ЧВК Вагнера» — организации, которой не существует ни в одном реестре юридических лиц, документы о смерти родственников. Или сообщают, что они не были проинформированы о случившемся достаточно быстро, что подается и додумывается журналистами, как отказ от участия в судьбе погибших героев.

Это не так, и гибель их никто не скрывал. В июне 2018 года Telegram-канал «СИЛОВИКИ» выложил фотографию могилы Евгения «Ланжерона» — Антипова. Именно это фото использовано в «расследовании» западных журналистов и преподносится, словно чудом добытый эксклюзив. Вопреки мнению желтой прессы о том, что в судьбе погибших никто не принял участия, могила Антипова в России ухожена, установлен красивый памятник, достойный участников боевых действий.

Что касается документов о смерти, на отсутствие которых также жалуются родственники погибших, то и эта информация оказалась ложью. Как сообщили в Telegram-канале, им были переданы и компенсация от ветеранской организации, и все необходимые справки, и свидетельства, причем составленные именно так, как требует украинское законодательство.

Telegram-канал RSOTM /

Несомненно, потеря близкого человека — это огромная трагедия для любой семьи, возместить которую уже невозможно. Однако судьба добровольцев в Донбассе и Сирии — это, без сомнения, повод для гордости за героев для каждой семьи. И если брать шире — за всех русских героев, которые, не щадя себя, борются за мирное небо над головой. А тем, кто пытается опорочить память героев, нечем гордиться — у них ведь даже патриотизм рождается от «отсутствия образования».

1 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории России.

4 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.