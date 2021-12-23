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Американский политолог Карпентер опроверг заявления Запада о «дерзости» Путина

Политика
Американский политолог Карпентер опроверг заявления Запада о «дерзости» Путина
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 23 декабря. Слова американских чиновников о «дерзости» президента России Владимира Путина — это не более чем профанация, прикрывающая проблемы Белого дома с умением отвечать за свои обещания. Об этом заявил авторитетный политолог Тед Карпентер в статье для портала Antiwar.

Пересказ заметки американского эксперта представила «ПолитРоссия». Карпентер в жесткой форме поставил на место Белый дом, заметив, что «дерзость» президента РФ заключается лишь в его стремлении заставить США отвечать за свои слова. Когда-то Вашингтон от имени всего НАТО пообещал Москве прекратить расширение на восток, но обещание свое не сдержал. Теперь Путин намерен вернуть гарантии безопасности России, которые когда-то США были готовы предоставить, подчеркнул политолог.

Американский политолог Карпентер опроверг заявления Запада о «дерзости» Путина
Федеральное агентство новостей /

«Некоторые западные аналитики охарактеризовали требования Путина как "дерзкие". Однако "дерзость" российского президента заключается лишь в том, чтобы напомнить Америке о ее давних обещаниях и подтолкнуть Вашингтон к их выполнению. Впрочем, у США, похоже, есть проблемы с тем, чтобы держать свою слово», — посетовал Тед Карпентер.

Президенту России Владимиру Путину уже удалось перехватить инициативу в геополитическом противостоянии с Западом, отмечают авторы CNN. С каждым днем у Вашингтона и Брюсселя становится все меньше инструментов для давления на Москву, а Кремль, в свою очередь, умело расширяет пространство для маневра.

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