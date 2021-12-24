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Журналист Кот: США выполняют в мире функцию пробки, которая закупоривает «живые» процессы

Политика
Журналист Кот: США выполняют в мире функцию пробки, которая закупоривает «живые» процессы
facebook.com  /  Юрий Кот

Америке стоит избавиться от иллюзий своей гегемонии в мире, поскольку возникли новые центры силы. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что без лидерства Америки другие страны не смогут обеспечить стабильность и в мире наступит хаос.

«Американцы привыкли к тому, что за последние 30 лет, после того, как был уничтожен Советский Союз и мы проиграли в холодной войне, США безраздельно властвовали над всем миром. Однако все течет, все меняется. Любая империя рано или поздно приходит к закату. Сейчас мы наблюдаем закат американской империи и агонию всех “Блинкеных”. Они никак не хотят признавать, что не соответствуют требованиям нашего времени. Они уже давным-давно выполняют в мире функцию пробки, которая закупоривает “живые” процессы», — сказал эксперт.

Юрий Кот также отметил, что, по его мнению, Соединенные Штаты находятся на пороге глубокого внутреннего кризиса.

«Благодаря гегемонии Америка может избегать серьезных проблем. Экономика трещит по швам, нефтедоллар на ладан дышит. Мир меняется. В нем появляются другие центры силы», — пояснил собеседник ФАН.

Журналист Кот: «США выполняют в мире функцию пробки, которая закупоривает «живые» процессы»
ПолитРоссия /

В завершение он указал на то, к каким последствиям приводило безраздельное властвование Белого дома в мире.

«Они под надуманными предлогами вторгаются в другие страны. Помните Колина Пауэлла с пробиркой? Целую страну уничтожают, а потом говорят: “Вы знаете, мы ошиблись. Не было риска создания биологического оружия в Ираке”. Однако фарш уже назад не перекрутишь. Можно только искренне посочувствовать Блинкену. США уже давно не представляют собой форварда международных процессов. Вашингтону пора задуматься о вечном», — подытожил журналист.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН озвучил «страшный» сценарий для экономики США. По его мнению, Америке нужны новые конфликты в мире, чтобы обеспечить заказами свои военные предприятия.

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сша юрий кот энтони блинкен
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