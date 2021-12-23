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Службы безопасности Ливии освободили 1300 похищенных египтян

Весь мир
Службы безопасности Ливии освободили 1300 похищенных египтян
Федеральное агентство новостей  / 

Тобрук, 23 декабря. Службы безопасности Ливии освободили 1300 египтян в результате расширенной операции на востоке страны.

Силовики совершили рейд по зданиям и частным территориям, используемыми контрабандистами, наркодилерами и торговцами спиртными напитками. Операция состоялась под руководством заместителя министра внутренних дел переходного Правительства национального единства Фараджа аль-Абдали и при поддержке подразделений Ливийской национальной армии (ЛНА).

Согласно заявлению МВД, злоумышленники удерживали граждан Египта на протяжении более трех месяцев на ферме в районе Бир аль-Ашхаб. После освобождения, потерпевших депортировали на родину.

Силовики в координации с военными продолжают мероприятия по обеспечению правопорядка и поимке преступников. Район операции простирается от города Тобрука до погранперехода Мусаид.

На прошлой неделе Управление безопасности Бенгази объявило об аресте группировки, занимающейся торговлей людьми. В ходе задержания силовики освободили 17 граждан Бангладеш, ранее похищенных преступниками.

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ливия египтяне
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