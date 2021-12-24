После угроз на бумаге Брюссель может воздействовать на Варшаву политическим «кнутом»

Брюссель может бросить Польшу один на один с экономическим и миграционным кризисами. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия запускает юридическую процедуру против Польши за нарушение законов Европейского союза.

«То, что Брюссель начал политический менеджмент действий Польши, вполне ожидаемо. Эта страна ослабляет саму конструкцию своими политическими заявлениями. Польские элиты пытаются манипулировать ЕС, это еще больше дестабилизирует весь “карточный домик”. Основные игроки — Германия, Франция, Швейцария — хотят “поставить в стойло” польские элиты», — заявил политолог.

Сергей Маркелов также отметил, что в сложившейся ситуации ЕС, скорее всего, будет усиливать давление на Варшаву.

«Брюссель начинал со словесных угроз. Следующий шаг — бумажные угрозы. Потом настанет очередь политического “кнута”. Например, может последовать отчуждение представителей Польши в парламенте. На данный момент непонятно, чего хотят добиться польские политики. Вообще, существует два варианта: либо ты принимаешь правила ЕС, либо продолжаешь политические выходки, что приведет к отчуждению», — пояснил собеседник ФАН.

facebook.com / Сергей Маркелов

В завершение он предположил, какими именно могут быть меры воздействия Брюсселя.

«Последует пошаговое ограничение взаимодействия Евросоюза с Варшавой. Разумеется, в первую очередь это коснется финансов. Также Польшу могут оставить один на один с экономическим и миграционными кризисами в этой стране», — подытожил политический советник.

Ранее Сергей Маркелов в беседе с ФАН указал на ключевой фактор во внешней политике Польши. По его словам, с точки зрения геополитики существует сразу два источника управления этой страной.