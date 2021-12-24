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Барнаул попал в список городов с грязным воздухом
Общество
Барнаул попал в список городов с грязным воздухом
Prt Scr youtube.com  /  обо всем и ни о чем

Барнаул, 23 декабря. Министерство природы России составило список городов с наиболее грязным воздухом, их оказалось 35. Как сообщил глава министерства Алексей Козлов, самые проблемные города находятся на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

Барнаул вошел в этот антирейтинг вместе с Гусиноозерском, Селенгинском, Красноярском, Иркутском, Улан-Удэ, Читой, Ростовом-на-Дону, Южно-Сахалинском и другими, сообщает «Алтайская правда». К положительной стороне вопроса можно отнести то, что города, попавшие в список проблемных, летом 2022 года могут включить в проект «Чистый воздух», который направлен на снижение уровня загрязнения атмосферы.

Ранее ФАН рассказывал об ухудшении качества атмосферного воздуха в Новосибирске. В последние дни над городом повис ядовитый смог.

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