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Глава «Нафтогаза» Витренко допустил незапуск «Северного потока — 2» в эксплуатацию

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 12:15
Экономика
Глава «Нафтогаза» Витренко допустил незапуск «Северного потока — 2» в эксплуатацию
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 декабря. Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко не скрывает своего негативного отношения к «Северному потоку — 2», поэтому допускает, что газопровод либо запустят еще не скоро, либо вообще не введут в эксплуатацию.

Витренко воспользовался случаем, чтобы высказать очередные претензии в адрес РФ. Он заявил, что Москва обязана «полностью поменять подходы к поставкам газа в Европу, убрать геополитику из этого и потерять возможность использовать газ как оружие».

Он хотел бы, чтобы ситуация развивалась так, как выгодно Украине: российский газ продавался на границе или внутри РФ, а на экспорт его отправляли бы разные компании. Именно такой подход к работе якобы является соблюдением европейских правил. Россия сейчас поставлена перед выбором: либо она должна соблюдать эти европейские правила, либо ей придется забыть про запуск «Северного потока — 2», заключил Витренко.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что российский газопровод будет в любом случае введен в эксплуатацию, а возникшая пауза — это лишь временный этап, связанный с особенностями европейского законодательства.

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Газпром северный поток-2 Нафтогаз Украина
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