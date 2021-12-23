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В Манеже стартовала большая пресс-конференция Владимира Путина

Политика
В Манеже стартовала большая пресс-конференция Владимира Путина
vk.com  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 23 декабря. Большая пресс-конференция с участием российского президента Владимира Путина стартовала в Манеже. Сегодня глава государства даст развернутые ответы на ключевые вопросы о ситуации в стране и мире.

В рамках конференции российский лидер будет отвечать на вопросы приглашенных журналистов. Стоит отметить, что количество участников мероприятия пришлось сократить из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса нового типа.

Предыдущая большая пресс-конференция с участием Владимира Путина длилась 4 часа 29 минут. Президент дал ответы на 68 вопросов.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин будет «до последнего» общаться с журналистами в рамках предстоящей конференции.

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