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Миллер заявил о скорой готовности «Северного потока — 2» к началу работы

Экономика
Миллер заявил о скорой готовности «Северного потока — 2» к началу работы
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 23 декабря. Обе ветки газовой магистрали «Северный поток — 2» вскоре будут готовы к запуску. Об этом заявил глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер.

Одна из веток газопровода уже заполнена топливом и находится под рабочим давлением. Сейчас идет подготовка второй ветки. Предполагается, что процесс будет завершен до конца текущего года.

«Газпром» начал наполнять вторую нить еще на прошлой неделе. Экспортер уже мог бы поставлять топливо по новому маршруту, однако приостановка сертификации не позволяет это сделать.

Российский холдинг ранее существенно нарастил поставки голубого топлива в Турцию по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». Прирост объема достиг 80%.

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Газпром миллер газ газопровод северный поток 2
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