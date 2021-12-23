Спасенный из тюрьмы в США россиянин Олег Никитин расскажет о своем деле в пресс-центре «Патриот»

Россиянин Олег Никитин был арестован в США по надуманным обвинениям в нарушении антироссийских санкций в сентябре 2019 года и два года провел в американской тюрьме. За его освобождение боролись российские дипломаты и правозащитники, включая вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова и президента Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея.

Почему дело гендиректора ООО «КС Инжениринг» можно назвать абсолютно сфабрикованным? Какие международные и собственные законы нарушили американские чиновники, преследуя Олега Никитина? Законны ли в принципе антироссийские санкции? Как пытают и мучают заключенных в американских тюрьмах? Кто и как помог Олегу Никитину освободиться из американской тюрьмы?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит Олег Никитин. Модератором брифинга выступит Максим Шугалей — российский ученый-социолог, политический консультант, президент Фонда защиты национальных ценностей.

Брифинг Олега Никитина состоится в пятницу, 24 декабря, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать свои вопросы на мероприятии. Вопросы можно заблаговременно отправить нам в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на сайте.

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