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Аналитик предсказал месяцы для дешевых и дорогих поездок по России в 2022 году
Общество
Аналитик предсказал месяцы для дешевых и дорогих поездок по России в 2022 году
Народные новости  / 

Москва, 23 декабря. Генеральный директор онлайн-сервиса для бронирования билетов Ozon Travel Михаил Осин спрогнозировал ситуацию на рынке в будущем 2022 году.

Опираясь на статистические данные своего ресурса, Осин спрогнозировал, что для путешествий по России самым выгодным месяцем в 2022 году будет февраль, так как средний чек за перелет в одну сторону составит не более 5 тысяч рублей, тогда как в пиковый август средняя цена на билет в одно направление будет больше 12 тысяч рублей, сообщает Life.ru. Среди популярных направлений для командировок в число лидеров, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, как считает Осин, попадут Уфа, Новый Уренгой, Екатеринбург и Казань.

По словам Осина, спрос на путешествия постепенно восстанавливается. Об этом говорит то, что количество заказов в сентябре, октябре и ноябре нынешнего года уже превышает показатели 2019 года. При этом доля международных перелетов хотя и остается незначительной, но имеет тенденцию к росту, поэтому «прогноз на 2022 год оптимистичный».

Ранее ФАН сообщал о значительном увеличении турпотока в Самарской области. Заместитель министра, руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов заявил, что в 2021 году турпоток в регионе оказался рекордным за последние десять лет.

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