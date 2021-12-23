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Погранслужба Белоруссии сообщила о попытке мигрантов перебраться в Польшу на пароме

Политика
Погранслужба Белоруссии сообщила о попытке мигрантов перебраться в Польшу на пароме
vlc.ru

Минск, 23 декабря. Группа беженцев предприняла попытку перебраться из Белоруссии в Польшу на пароме, сообщает Пограничная стража республики.

Иракские граждане переправились через реку Свислочь на судне, отмечается в сообщении погранслужбы. При этом польская сторона заявляет, что иностранцам помогали белорусские правоохранители. Все перебравшиеся на территории Польши мигранты были задержаны.

«На участке границы, охраняемом подразделением Пограничной стражи в Крынках, группа из 24 граждан Ирака переправилась через реку Свислочь на понтоне», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, Министерство иностранных дел РФ обвинило Польшу в нарушении положений международных договоров в области защиты прав человека. Соответствующее заявление о ситуации с беженцами сделал российский дипломат Григорий Лукьянцев.

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мигранты белоруссия польша паром
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