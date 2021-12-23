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Первая жена Лепса ушла от него с двумя чемоданами в руках

  /   Обновлено: 23 декабря 2021 11:57
Шоу-бизнес
Первая жена Лепса ушла от него с двумя чемоданами в руках
Global Look Press  /  Павел Кашаев

Москва, 23 декабря. Первая жена артиста Григория Лепса Светлана Дубинская не смогла найти контакт с родителями певца. Их брак оказался недолгим, супруги развелись.

Лепс и Дубинская познакомились еще в музыкальном училище. После того как исполнитель пришел из армии, он сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Жить пара начала в небольшой квартире вместе с родителями Лепса в Сочи.

В то время музыкант работал на заводе по выпуску военных машин и параллельно начал петь в ресторанах. Через некоторое время певец решил отправиться покорять Москву. К тому времени брак Лепса и Дубинской трещал по швам.

У женщины не сложились отношения с родителями супруга. Вскоре она собрала вещи, взяла дочь и ушла. Делить паре было нечего.

«Света собрала свои вещи и покинул квартиру родителей мужа. Говорят, весь ее нехитрый скарб поместился в два чемодана», — пишет kp.ru.

Пару дней назад суд удовлетворил заявление второй жены Григория Лепса Анны Шаплыковой о разводе. Инициатором разрыва стала уже бывшая супруга артиста. Что стало причиной развода после 20-летнего брака — неизвестно.

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Все новости / Шоу-бизнес / Первая жена Лепса ушла от него с двумя чемоданами в руках
развод лепс дубинская
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