Порошенко не пришел на допрос в ГБР по делу о поставках угля из Донбасса

Киев, 23 декабря. Бывший украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу о поставках угля из Донбасса. Политик вернется в страну только в первой половине января, сообщил его адвокат Илья Новиков.

Защитник Порошенко прокомментировал вопрос журналистов о том, явится ли бывший президент на допрос на этот раз.

«Он прилетит, как и обещал в первой половине января», — сказал адвокат.

Петр Порошенко уехал из Украины после попытки Государственного бюро расследований предъявить ему обвинения. Политик покинул территорию страны и отправился в дипломатическое турне по Турции и Польше.