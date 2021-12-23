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Пугачева за полтора года не увиделась с названной в ее честь двоюродной внучкой

Шоу-бизнес
Пугачева за полтора года не увиделась с названной в ее честь двоюродной внучкой
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 23 декабря. Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева ни разу не видела двоюродную внучку, которую назвали в ее честь. Об этом рассказал племянник именитой певицы Владислав Пугачев.

Дочь родственника артистки появилась на свет приблизительно полтора года назад, но за все это время Пугачева так и не увиделась с названной в честь нее девочкой. Похоже, Примадонна слишком занята, поэтому не может навестить семью племянника, живущего в Москве.

«Она пока не приезжала к нам, но для меня было бы большой радостью познакомить ее с дочерью», — поделился Пугачев в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия-1».

При этом нельзя сказать, что певица не заботится о семье племянника. Она не раз оказывала поддержку родственнику, например, лечила его от наркозависимости и помогала финансами. Кроме того, именно Примадонна купила семье Пугачева квартиру в Москве. Племянник поддерживает связь со знаменитой тетей, однако они не ходят друг к другу в гости.

Дочь Владислава Пугачева — не единственный его ребенок. У родственника артистки есть сын, который живет в чужой семье. Певица пристроила мальчика к доверенным лицам, когда ее племянник боролся с зависимостью от запрещенных веществ. Хотя жизнь Пугачева уже наладилась, пока он отказывается забирать ребенка к себе.

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