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Китайцы увеличили производство спортивных товаров перед Олимпиадой в Пекине

Видео

Промышленный парк в городе Чжанцзякоу наращивает мощности для производства спортинвентаря. Бизнесмены намерены стимулировать национальную индустрию зимних видов спорта в преддверии Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

Промышленный парк в Чжанцзякоу был открыт перед летней Олимпиадой, которая прошла в Китае в 2008 году. Там производился фирменный мерч для туристов и прочая атрибутика. 

Однако после соревнований спрос на такую продукцию значительно спал.  Владельцы фабрики стали думать, как перестроить ее работу. Их выбор пал на производство товаров для зимних видов спорта.

«Мы надеемся представить больше проектов. Мы хотим в полной мере использовать горнолыжный курорт и другие важные объекты. Мы можем ускорить развитие спортивного туризма. Наш город станет важной точкой на карте для любителей зимнего спорта», — рассказал представитель фабрики Чжимин.

Сегодня в промышленном парке работает 48 компаний. Бизнесмены надеются развить индустрию зимних видов спорта в Чжанцзякоу.

 

 

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