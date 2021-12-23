Иван Янковский тайно женился на Диане Пожарской

Москва, 23 декабря. Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская официально свои отношения. Подтверждением тайной женитьбы стали обручальные кольца на пальцах знаменитостей.

Пара долгое время скрывала роман. Отношения подтвердили за несколько месяцев до рождения ребенка. Летом этого года у артистов родился сын, которого назвали в честь известного дедушки Ивана. Вскоре после рождения малыша появились слухи, что Пожарская и Янковский поженились.

На днях состоялась премьера фильма «Чемпион мира», который рассказывает о легендарном шахматном поединке между Анатолием Карповым и Виктором Корчным в октябре 1978 года. На мероприятие пришел Янковский, который исполнил одну из главных ролей, вместе с возлюбленной. Папарацци обратили внимание, что на руках артистов обручальные кольца. Это, как пишет kp.ru, подтверждает, что актеры официально стали мужем и женой.

Для Ивана Янковского брак с Пожарской первый. У актрисы, в свою очередь, были официальные отношения с режиссером Артемом Аксененко. Супруги развелись в 2020 году.