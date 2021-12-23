Участница «Голоcа» Купер считает правильным оставить пустым кресло Градского в шоу

Москва, 23 декабря. Участница «Голоcа» Карина Купер высказалась о том, что место музыканта и наставника проекта Александра Градского осталось пустым в шоу. Она считает это решение справедливым.

После смерти музыканта встал вопрос: какова судьба проекта, в котором Градский был наставником. В итоге руководство шоу решило оставить кресло артиста пустым. Член команды именитого музыканта Карина Купер приняла этот выбор.

«Я считаю это решение совершенно правильным, так как заменить его не смог бы никто. И в его светлую память, это кресло осталось свободным», — сказала Купер в интервью изданию «Собеседник».

Она призналась, что была безумно рада работать с Градским. Несмотря на то что их общение было недлительным, певица убедилась, что певец настоящий мастер. Сейчас функции наставника команды Градского выполняют его дети — сын Даниил и дочь Мария.

Александра Градского не стало 28 ноября. Ему было 72 года. Причиной смерти артиста стал инфаркт головного мозга. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.