Подарки-мечты и банка желаний: как помочь ребенку безболезненно расстаться с верой в Деда Мороза

Все дети верят в существование Деда Мороза до определенного периода. Потеря этой веры может обернуться для них настоящей травмой. Как не дать ребенку почувствовать себя обманутым, сохранить его веру в Деда Мороза или помочь безболезненно расстаться с ней, в беседе с ФАН рассказала руководитель языковой школы Babelfish, методист Наталья Рыбалко.

Как объяснила специалист, отношение детей к Деду Морозу меняется по мере взросления. В 1-2 года малыши, как правило, его боятся, в 3-4 года в него очень верят, после 5 лет их вера начинает подвергаться испытаниям. Вокруг могут появиться другие дети, которые уже не верят в чудеса, например, родители им рассказали, что Деда Мороза не существует, а может и вовсе случиться какое-то случайное разоблачение.

«Я считаю, что не стоит категорично говорить о том, что Деда Мороза не существует. Можно посмотреть вместе мультфильм на новогоднюю или рождественскую тему, задать ребенку вопрос, как он сам думает, кто ему дарит подарки. Ведь мы, взрослые, сами верим в то, что заветные желания непременно сбываются в новогоднюю ночь или день рождения. У каждого из нас свои ритуалы, чтобы помочь желаниям осуществиться. Почему же мы хотим разрушить эту веру в наших детях?» — высказалась методист.

Наталья Рыбалко предложила рассказать ребенку в более старшем возрасте о Великом Устюге и о том, что каждый человек становится помощником Деда Мороза, когда совершает добрые поступки или радует кого-то просто так. При этом манипуляциям здесь нет места. Дед Мороз должен приходить на праздник — независимо от того, как вел себя ребенок в течение года.

Из личного архива Натальи Рыбалко /

«Я всегда настоятельно прошу родителей не привязывать приход Деда Мороза к хорошему или плохому поведению детей. Он не должен быть вершителем судеб. Но также важно объяснить детям, что Дед Мороз не в силах оживить кого-то, подарить дом или последнюю версию iPhone», — сказала педагог.

Расставаться с верой в зимнего волшебника ребенок должен постепенно, предупредила Рыбалко. К каждому ребенку в этом деле нужен индивидуальный подход. Можно изначально сказать, что подарки Дед Мороз приносит всем детям до возраста 12 лет, а потом он помогает осуществить другие мечты: стать смелее, лучше учиться и так далее. Но предупредить: чтобы помочь Деду Морозу осуществить эти мечты, сам ребенок должен что-то для этого делать. Есть и иные методы.

«Можно завести банку с желаниями, за неделю до новогодней ночи написать десятки самых нелепых, самых заветных желаний на бумажечках и законсервировать их до следующего Нового года. А за неделю до праздника открыть ее и посмотреть, что сбылось. Перечитать те, что не осуществились, и решить, не потеряли ли они свою актуальность», — предложила Рыбалко.

В любом случае родителям стоит ориентироваться на особенности характера своего ребенка в вопросе веры в Деда Мороза. Ведь какие-то дети даже грубое и откровенное разоблачение мнимого волшебника воспримут как шутку и игру, а для некоторых слова «Деда Мороза не существует» станут настоящей трагедией.

Загадать желание Деду Морозу москвичи и гости столицы теперь могут в любое время года. Усадьба Деда Мороза в Москве будет принимать посетителей круглый год.