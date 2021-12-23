«Локомотив» готов продать форварда Федора Смолова за 3 млн евро

Москва, 23 декабря. Столичный «Локомотив» готов расстаться с нападающим Федором Смоловым за 3 миллиона евро.

Форвард сборной России Федор Смолов может покинуть «Локомотив» в зимнее трансферное окно. Руководство «железнодорожников» готово рассмотреть предложение о трансфере 31-летнего футболиста, информирует Metaratings.ru. По данным источника, клуб хочет заработать на продаже Смолова 3 миллиона евро.

В этом сезоне нападающий принял участие в 15 матчах «Локомотива» в РПЛ, в которых забил семь мячей. Контракт Смолова с московским клубом рассчитан до июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 8 миллионов евро.

Ранее определились соперники петербургского «Зенита» по матчам на первом зимнем сборе в ОАЭ. Футболисты петербургского клуба сыграют с болгарским «Ботевом» и словацкой «Жилиной».