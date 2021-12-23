Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 12:23
12:20
Происшествия
«Ногами долбил»: жильцы многоэтажки рассказали об избиении сына бойца ММА Дацика
12:18
Общество
Бен Аффлек объяснил, как Ридли Скотту удается быстро снимать фильмы
12:18
Общество
Косметолог Ломанова перечислила способы защиты кожи и волос во время зимы
12:15
Общество
Четырехлетний мальчик отличился на соревновании гиревиков в Мордовии
12:15
Экономика
Глава «Нафтогаза» Витренко допустил незапуск «Северного потока — 2» в эксплуатацию
12:13
Происшествия
Врачи вытащили из глаза жителя Подмосковья пятисантиметровую ветку
12:13
Политика
В Манеже стартовала большая пресс-конференция Владимира Путина
12:13
Общество
Песков призвал журналистов соблюдать санитарные меры на пресс-конференции президента РФ
12:12
Политика
«Разговор ради разговора»: зачем ФРГ зовет Россию на встречу в «нормандском формате»
12:12
Экономика
Миллер заявил о скорой готовности «Северного потока — 2» к началу работы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас провел встречу с советником президента США

Весь мир
Глава палестинской администрации Махмуд Аббас провел встречу с советником президента США
twitter.com  /  @JakeSullivan46

Рамалла, 23 декабря. Президент Палестины Махмуд Аббас накануне вечером принял в своей резиденции в Рамалле советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По данным агентства WAFA, во время встречи Аббас проинформировал американского чиновника о последних событиях на палестинских территориях, а также указал на необходимость прекращения «израильской оккупации» и пресечения поселенческой деятельности со стороны еврейского государства.

Политик подчеркнул важность соблюдения статус-кво в комплексе мечети Аль-Акса на Храмовой горе и призвал прекратить «изгнание палестинских жителей из районов Иерусалима, а также удержания налоговых поступлений, которые Израиль собирает от имени палестинцев».

Аббас заявил, что Тель-Авив должен прекратить в одностороннем порядке подрывать план «двух государств для двух народов» и обязан приступить к реализации мирного процесса в соответствии с резолюциями, имеющими международную легитимность. Кроме того, политик подчеркнул важность продолжения работы по укреплению двусторонних отношений с Соединенными Штатами и преодолению всех разногласий.

Со своей стороны, советник президента США по национальной безопасности подтвердил приверженность администрации Джона Байдена решению конфликта путем создания двух государств для двух народов. Он также указал на важность совместных действий всех сторон ради достижения мира и стабильности в ближневосточном регионе.

Как сообщила газета The Jerusalem Times, анонимный чиновник Палестинской национальной автономии (ПНА) охарактеризовал встречу как «позитивную и конструктивную», но не предоставил дополнительных подробностей. Он также добавил, что ПНА продолжает работать над укреплением своих связей с действующей администрацией США.

В последние дни контакты Вашингтона с представителями Израиля и Палестины усилились. Так, перед встречей с Аббасом Салливан провел переговоры с премьер-министром и главой Минобороны еврейского государства Нафтали Беннетом и Бени Ганцем соответственно. Ключевой темой контактов стали политика Тегерана и ход переговоров по возвращении США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ограничению ядерной программы Ирана в обмен на снятие западных санкций.

В свою очередь, 13 декабря Махмуд Аббас встретился в Рамалле с заместителем американского госсекретаря по политическим делам Викторией Нуланд. Еще двумя днями ранее президент Палестины провел переговоры c и.о. помощника секретаря Бюро по делам Ближнего Востока в Госдепартаменте США Яэль Лемперт.

ПНА прервала контакты с Соединенными Штатами после решения бывшего президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство. В 2020 году Рамалла также отвергла «сделку века» по взаимному признанию двух государств, согласно которой Палестина потеряла бы значительные территории.

С приходом администрации Джо Байдена между Рамаллой и Вашингтоном наметилось потепление. Так, ПНА обратилась к Соединенным Штатам с просьбой позволить функционировать своему представительству в американской столице, а США заявляли о намерении открыть консульство для обслуживания палестинцев в Иерусалиме. Тем не менее ни того ни другого еще не произошло.

По данным источников портала Axios, палестинские лидеры разочарованы недостаточным вниманием американцев к израильско-палестинскому мирному процессу. До Виктории Нуланд были донесены эти жалобы, когда она посетила Рамаллу. 

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Глава палестинской администрации Махмуд Аббас провел встречу с советником президента США
сша израиль махмуд аббас палестина салливан
Комментировать