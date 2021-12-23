Глава палестинской администрации Махмуд Аббас провел встречу с советником президента США

Рамалла, 23 декабря. Президент Палестины Махмуд Аббас накануне вечером принял в своей резиденции в Рамалле советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По данным агентства WAFA, во время встречи Аббас проинформировал американского чиновника о последних событиях на палестинских территориях, а также указал на необходимость прекращения «израильской оккупации» и пресечения поселенческой деятельности со стороны еврейского государства.

Политик подчеркнул важность соблюдения статус-кво в комплексе мечети Аль-Акса на Храмовой горе и призвал прекратить «изгнание палестинских жителей из районов Иерусалима, а также удержания налоговых поступлений, которые Израиль собирает от имени палестинцев».

President Mahmoud Abbas received tonight the US National Security Adviser Jake Sullivan and briefed him on the latest developments in the Palestinian territories.https://t.co/Xb7orGE5Ba pic.twitter.com/X9TFeYNJmR — Wafa News Agency - English (@WAFANewsEnglish) December 22, 2021

Аббас заявил, что Тель-Авив должен прекратить в одностороннем порядке подрывать план «двух государств для двух народов» и обязан приступить к реализации мирного процесса в соответствии с резолюциями, имеющими международную легитимность. Кроме того, политик подчеркнул важность продолжения работы по укреплению двусторонних отношений с Соединенными Штатами и преодолению всех разногласий.

Со своей стороны, советник президента США по национальной безопасности подтвердил приверженность администрации Джона Байдена решению конфликта путем создания двух государств для двух народов. Он также указал на важность совместных действий всех сторон ради достижения мира и стабильности в ближневосточном регионе.

Как сообщила газета The Jerusalem Times, анонимный чиновник Палестинской национальной автономии (ПНА) охарактеризовал встречу как «позитивную и конструктивную», но не предоставил дополнительных подробностей. Он также добавил, что ПНА продолжает работать над укреплением своих связей с действующей администрацией США.

Palestinian President Abbas meets US National Security Advisor Jake Sullivan in the West Bank https://t.co/Gv2giS5LTi pic.twitter.com/SlqQvUfKBs — The National (@TheNationalNews) December 22, 2021

В последние дни контакты Вашингтона с представителями Израиля и Палестины усилились. Так, перед встречей с Аббасом Салливан провел переговоры с премьер-министром и главой Минобороны еврейского государства Нафтали Беннетом и Бени Ганцем соответственно. Ключевой темой контактов стали политика Тегерана и ход переговоров по возвращении США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ограничению ядерной программы Ирана в обмен на снятие западных санкций.

В свою очередь, 13 декабря Махмуд Аббас встретился в Рамалле с заместителем американского госсекретаря по политическим делам Викторией Нуланд. Еще двумя днями ранее президент Палестины провел переговоры c и.о. помощника секретаря Бюро по делам Ближнего Востока в Госдепартаменте США Яэль Лемперт.

Productive discussion with Palestinian Authority President Abbas on the renewed U.S. relationship with Palestinians, respect for human rights and democracy, and support for a two-state solution. pic.twitter.com/qUFG4x8FkG — Under Secretary Victoria Nuland (@UnderSecStateP) December 14, 2021

ПНА прервала контакты с Соединенными Штатами после решения бывшего президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство. В 2020 году Рамалла также отвергла «сделку века» по взаимному признанию двух государств, согласно которой Палестина потеряла бы значительные территории.

С приходом администрации Джо Байдена между Рамаллой и Вашингтоном наметилось потепление. Так, ПНА обратилась к Соединенным Штатам с просьбой позволить функционировать своему представительству в американской столице, а США заявляли о намерении открыть консульство для обслуживания палестинцев в Иерусалиме. Тем не менее ни того ни другого еще не произошло.

По данным источников портала Axios, палестинские лидеры разочарованы недостаточным вниманием американцев к израильско-палестинскому мирному процессу. До Виктории Нуланд были донесены эти жалобы, когда она посетила Рамаллу.