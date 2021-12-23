Садальский выдал звезду «Сватов» Кравченко, которая говорила об отказе от омоложения

Москва, 23 декабря. Актер Станислав Садальский прокомментировал слова своей коллеги Татьяны Кравченко, которая заявляла, что никогда не прибегала к омолаживающим процедурам. Артист намекнул, что звезда «Сватов» на самом деле пользовалась услугами работников индустрии красоты.

Садальский опубликовал фото Кравченко на своей странице в Instagram. На снимке актриса позирует в платочке и очках с яркой помадой на губах. Артист привел под фотографией заявление своей коллеги.

«Я никогда не пыталась как-то омолаживаться внешне. Считаю, что надо стареть благородно, человечески и соответствовать своему возрасту», — процитировал актер звезду «Сватов».

Однако Садальский отнесся к этим словам с иронией. Более того, он выдал коллегу, отметив в посте аккаунты специалистов по омолаживающим процедурам. Похоже, этим актер хотел сказать, что 68-летняя Кравченко пользовалась услугами экспертов в области красоты.

«Ну согласитесь, Татьяна Эдуардовна неправа?! Актер, тем более актриса, должны следить за мордой лица», — саркастично прокомментировал артист слова коллеги об отказе от омоложения.

Prt Scr instagram.com / @stassadal

Садальский и Кравченко не просто знакомы лично, но и играют в одном спектакле. По словам актрисы, их с коллегой связывают теплые отношения. Звезда «Сватов» признавалась, что ее репетиции были бы куда более унылыми без шуток и острот Садальского.