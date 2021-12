Члена Конгресс США ограбили во время официального визита в Филадельфию

Филадельфия, 23 декабря. Член Палаты представителей США Мэри Гэй Скэнлон лишилась автомобиля после того, как двое грабителей, угрожая оружием, заставили ее выйти из машины, а затем скрылись на похищенном транспортном средстве.

Полиция Филадельфии сообщает, что ограбление произошло около 14:45 во время визита в парк Рузвельта в южной части города, в ходе которого Скэнлон и еще несколько чиновников должны были оценить запланированную здесь масштабную реконструкцию.

Конгрессвуман, которая в ходе инцидента лишилась автомобиля Acura MDX, личных вещей и удостоверения личности, не пострадала.

Департамент полиции совместно с агентами ФБР уже начали расследование произошедшего.

Мэр Филадельфии Джим Кенни написал в Twitter, что он был «потрясен», узнав о происшествии.

Инцидент произошел на фоне череды вооруженных ограблений, которые в последние недели участились в центре Филадельфии, что вынудило окружного прокурора Ларри Краснера посвятить этой проблеме пресс-конференцию. Которая состоялась в начале этого месяца.

Согласно статистике департамента полиции, количество вооруженных ограблений увеличились в городе на 28,6% по сравнению с 2020 годом, совершив самый значительный скачок с конца ноября. За 28-дневный период с 22 ноября по 19 декабря количество подобных преступлений выросло на 46,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Окружной прокурор заявил, что его офис поддерживает связь с правоохранительными органами и оказывает содействие в розыске подозреваемых, которые украли машину и личные вещи члена законодателя.

.@DA_LarryKrasner: "I am in contact with law enforcement, which is working hard to locate the individuals responsible for this crime and to get them off our streets."https://t.co/uGyPiJrij3