Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 декабря 12:23
12:20
Происшествия
«Ногами долбил»: жильцы многоэтажки рассказали об избиении сына бойца ММА Дацика
12:18
Общество
Бен Аффлек объяснил, как Ридли Скотту удается быстро снимать фильмы
12:18
Общество
Косметолог Ломанова перечислила способы защиты кожи и волос во время зимы
12:15
Общество
Четырехлетний мальчик отличился на соревновании гиревиков в Мордовии
12:15
Экономика
Глава «Нафтогаза» Витренко допустил незапуск «Северного потока — 2» в эксплуатацию
12:13
Происшествия
Врачи вытащили из глаза жителя Подмосковья пятисантиметровую ветку
12:13
Политика
В Манеже стартовала большая пресс-конференция Владимира Путина
12:13
Общество
Песков призвал журналистов соблюдать санитарные меры на пресс-конференции президента РФ
12:12
Политика
«Разговор ради разговора»: зачем ФРГ зовет Россию на встречу в «нормандском формате»
12:12
Экономика
Миллер заявил о скорой готовности «Северного потока — 2» к началу работы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Члена Конгресс США ограбили во время официального визита в Филадельфию

Весь мир
Члена Конгресс США ограбили во время официального визита в Филадельфию
Global Look Press  /  Jacquelyn Martin / ZUMAPRESS.com

Филадельфия, 23 декабря. Член Палаты представителей США Мэри Гэй Скэнлон лишилась автомобиля после того, как двое грабителей, угрожая оружием, заставили ее выйти из машины, а затем скрылись на похищенном транспортном средстве.

Полиция Филадельфии сообщает, что ограбление произошло около 14:45 во время визита в парк Рузвельта в южной части города, в ходе которого Скэнлон и еще несколько чиновников должны были оценить запланированную здесь масштабную реконструкцию.

Конгрессвуман, которая в ходе инцидента лишилась автомобиля Acura MDX, личных вещей и удостоверения личности, не пострадала.

Департамент полиции совместно с агентами ФБР уже начали расследование произошедшего.

«Полицейское управление Филадельфии продолжит оказывать любую необходимую поддержку в этом деле и будет усердно работать вместе с нашими федеральными партнерами, чтобы помочь привлечь виновных к ответственности», — заявила комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутлоу.

Мэр Филадельфии Джим Кенни написал в Twitter, что он был «потрясен», узнав о происшествии.

«Я потрясен, узнав об этом жестоком преступлении, совершенном против моего друга и коллеги, Мэри Гэй Скэнлон. Мои мысли с ней в это, я уверен, тяжелое время», — сообщил он.

Инцидент произошел на фоне череды вооруженных ограблений, которые в последние недели участились в центре Филадельфии, что вынудило окружного прокурора Ларри Краснера посвятить этой проблеме пресс-конференцию. Которая состоялась в начале этого месяца.

Согласно статистике департамента полиции, количество вооруженных ограблений увеличились в городе на 28,6% по сравнению с 2020 годом, совершив самый значительный скачок с конца ноября. За 28-дневный период с 22 ноября по 19 декабря количество подобных преступлений выросло на 46,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Окружной прокурор заявил, что его офис поддерживает связь с правоохранительными органами и оказывает содействие в розыске подозреваемых, которые украли машину и личные вещи члена законодателя.

«Я чрезвычайно благодарен за то, что конгрессвуман Скэнлон и сопровождавший ее помощник сегодня не пострадали физически. Мой офис предложит им поддержку, которую мы предоставляем жертвам пугающих и травмирующих преступлений», — сообщил Краснер в своем заявлении.

США переживают бум уличной преступности, который происходит на фоне требований о сокращении финансирования полиции. Рекордно высокий уровень убийств и ограблений наблюдается в десятках городов. Бурный рост преступности заставил полицейское управление Лос-Анджелеса обратиться к американцам с просьбой отказаться от визитов в город, так как полиция не может гарантировать их безопасность.

Полицейский предостерег американцев и туристов от посещения Лос-Анджелеса
lacity.org / официальный сайт городской администрации Лос-Анджелеса

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Члена Конгресс США ограбили во время официального визита в Филадельфию
сша филадельфия преступность
Комментировать