Члена Конгресс США ограбили во время официального визита в Филадельфию

Филадельфия, 23 декабря. Член Палаты представителей США Мэри Гэй Скэнлон лишилась автомобиля после того, как двое грабителей, угрожая оружием, заставили ее выйти из машины, а затем скрылись на похищенном транспортном средстве.

Полиция Филадельфии сообщает, что ограбление произошло около 14:45 во время визита в парк Рузвельта в южной части города, в ходе которого Скэнлон и еще несколько чиновников должны были оценить запланированную здесь масштабную реконструкцию.

5 in custody after Rep. Mary Gay Scanlon carjacked at gunpoint in Philadelphia https://t.co/IflrErwMpI — Newsdeal (@newsdeal0) December 23, 2021

Конгрессвуман, которая в ходе инцидента лишилась автомобиля Acura MDX, личных вещей и удостоверения личности, не пострадала.

Statement from the Office of Congresswoman Mary Gay Scanlon on today's incident: pic.twitter.com/fomScnWUXo — Congresswoman Mary Gay Scanlon (@RepMGS) December 22, 2021

Департамент полиции совместно с агентами ФБР уже начали расследование произошедшего.

«Полицейское управление Филадельфии продолжит оказывать любую необходимую поддержку в этом деле и будет усердно работать вместе с нашими федеральными партнерами, чтобы помочь привлечь виновных к ответственности», — заявила комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутлоу.

Мэр Филадельфии Джим Кенни написал в Twitter, что он был «потрясен», узнав о происшествии.

«Я потрясен, узнав об этом жестоком преступлении, совершенном против моего друга и коллеги, Мэри Гэй Скэнлон. Мои мысли с ней в это, я уверен, тяжелое время», — сообщил он.

Инцидент произошел на фоне череды вооруженных ограблений, которые в последние недели участились в центре Филадельфии, что вынудило окружного прокурора Ларри Краснера посвятить этой проблеме пресс-конференцию. Которая состоялась в начале этого месяца.

Согласно статистике департамента полиции, количество вооруженных ограблений увеличились в городе на 28,6% по сравнению с 2020 годом, совершив самый значительный скачок с конца ноября. За 28-дневный период с 22 ноября по 19 декабря количество подобных преступлений выросло на 46,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Окружной прокурор заявил, что его офис поддерживает связь с правоохранительными органами и оказывает содействие в розыске подозреваемых, которые украли машину и личные вещи члена законодателя.

«Я чрезвычайно благодарен за то, что конгрессвуман Скэнлон и сопровождавший ее помощник сегодня не пострадали физически. Мой офис предложит им поддержку, которую мы предоставляем жертвам пугающих и травмирующих преступлений», — сообщил Краснер в своем заявлении.

.@DA_LarryKrasner: "I am in contact with law enforcement, which is working hard to locate the individuals responsible for this crime and to get them off our streets."https://t.co/uGyPiJrij3 — Philadelphia DAO (@philadao) December 23, 2021

США переживают бум уличной преступности, который происходит на фоне требований о сокращении финансирования полиции. Рекордно высокий уровень убийств и ограблений наблюдается в десятках городов. Бурный рост преступности заставил полицейское управление Лос-Анджелеса обратиться к американцам с просьбой отказаться от визитов в город, так как полиция не может гарантировать их безопасность.