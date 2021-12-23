Перенджиев: Алжир и Россия могут объединиться в борьбе с терроризмом в Африке

Франция постепенно теряет влияние на Африканском континенте. Бывшие колонии, такие как Центральноафриканская Республика, Нигерия, Мали и другие государства, вышли из-под влияния Парижа ради полной независимости. Теперь державы находятся в поиске новых и равноправных партнеров.

Аналогичному сценарию последовали страны Магриба. Среди них можно отметить Марокко и Алжирскую Народную Демократическую Республику. Если в первом случае Елисейский дворец и королевство сумели прийти к консенсусу, то с Алжиром напряженность только нарастает.

Корни конфликта уходят в 1954 год, когда началась великая Алжирская война за независимость. За восемь лет противоборства погибли более 55 тысяч французских солдат и националистов, с одной стороны, и почти 153 тысячи повстанцев с другой. Историки описывают эти события как геноцид против местных жителей в стремлении сохранить колонию.

Даже спустя 67 лет правительство Франции отказывается извиняться за колонизацию и войну. Вместо этого, официальные лица используют термин «восстановление общественного порядка».

Масло в огонь подлил президент Эммануэль Макрон, позволив себе оскорбительные заявления в адрес АНДР. По его словам, Алжир после обретения независимости в 1962 году живет на «доходы от истории». Он также поставил под сомнение существование алжирской нации до французского колониализма.

Эти высказывания обошлись Парижу дорого. Североафриканская республика отозвала посла и закрыла воздушное пространство для военной авиации европейского государства.

Международная редакция Федерального агентства новостей подробно изучила дипломатические разногласия между Алжиром и Францией и спрогнозировала возможный сценарий развития ситуации в регионе.

Провал перемирия

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в декабре посетил Алжирскую Народную Демократическую Республику в попытке ослабить напряжение между странами. Он провел длительные переговоры с коллегой Рамтаном Ламамрой.

Беседа охватила несколько обширных тем, начиная от депортации нелегалов из Парижа и заканчивая выборами в Ливии. Во время обсуждения дипломат аккуратно поднял вопрос об открытии воздушного пространства над территорией АНДР.

Несмотря на долгие уговоры и предложение лояльности, Рамтан Ламамра не пошел на уступки для Елисейского дворца. В итоге дипломатические отношения между странами остались в напряженном состоянии.

До этого Алжир также разорвал партнерство с Марокко. Основной причиной стали разногласия вокруг принадлежности Западной Сахары. Однако ряд международных аналитиков утверждают, что Париж через королевство пытался повлиять на республику.

Федеральное агентство новостей /

В поисках поддержки

Отношения с соседней Ливией у АНДР сложились дружественные. Стороны подписали соглашение о военном сотрудничестве в области безопасности на границе между государствами.

Власти также активно развивают партнерство по разным направлениям, начиная от торговли и туризма и заканчивая укреплением связей на уровне МВД.

На юге АНДР граничит с Мали и Нигером. Это направление очень важно для правительства республики.

На протяжении многих лет Алжир работал над открытием контрольно-пропускных пунктов для развития товарообмена с соседними государствами. Республика стремится вывести регион Сахеля на экономический рынок Африки посредством ряда крупных проектов, в том числе Транссахарской магистрали, которую полностью введут в эксплуатацию после строительства порта Эль-Хамдания в провинции Типаса. Эта магистраль соединит шесть столиц — Алжир, Тунис, Ниамей, Абуджу, Бамако и Нджамену.

Препятствием для реализации этого проекта стали вооруженные группировки на севере Мали. Местные власти уже отказались от помощи Франции в борьбе с террористами. Более того, официальные лица обвинили Париж в финансировании и обучении боевиков.

На этом фоне Бамако решило обратиться за помощью к российским специалистам. Правительство осталось под большим впечатлением после успеха инструкторов из РФ в Центральноафриканской республике, которые подготовили национальную армию (FACA) и помогли вернуть контроль над территорией страны.

Вероятные союзники

Алжир и Мали преследуют одну и туже цель: освобождение от влияния Франции и борьба с терроризмом не только на территории собственных республик, но в целом на Африканском континенте. Для успешной реализации планов им необходим сильный и надежный партнер, который готов оказать всестороннюю поддержку.

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев убежден, что у африканских стран на самом деле не очень много вариантов. По его словам, им нужна помощь Китая или России, либо обоих сразу.

«Пытаться обращаться, например, к Германии или США — это, по сути, "менять шило на мыло". Алжиру действительно нужны партнеры, которые бы поддерживали его стремление к самостоятельности и независимости. Это вполне уважаемое стремление. Государства в Европе, Япония или Северная Корея зачастую не являются самостоятельными субъектами. Де-юре они, конечно, являются как таковыми, а де-факто — фарватеры политики Соединенных Штатов Америки. И, как однажды выразился президент РФ, даже "подхрюкивают". Нам нужно как можно меньше таких подхрюкиваний на международной арене, потому как мы выстраиваем этот многополярный мир. Москва, безусловно, приветствует стремление Алжира к самостоятельной, независимой политике — освобождение от различного рода остатков колониализма в отношении страны», — заявил эксперт.

facebook.com / Александр Перенджиев

Политолог обратил внимание на то, что Северная Африка как для России, так и для Китая весьма интересна по линии взаимодействия.

«Москва активно развивает экономическое и военное партнерство со странами Африканского континента. Можно вспомнить Египет, с которым постоянно проводятся совместные учения. Судан, где минобороны собирается построить пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ. И нельзя забывать про Центральноафриканскую республику (ЦАР), где наши инструкторы обучили правительственную армию (FACA). Фактически Алжир в своем стремлении к самостоятельности попадает в сферу геополитической борьбы между Западом, с одной стороны, Россией и Китаем — с другой. Получается, что обращение к Европе и США станет для республики возвратом к колониализму, а если пойдет в сторону Москвы и Пекина, то это путь к независимости и суверенитету», — рассказал доцент.

Александр Перенджиев отметил, что АНДР как государство является перспективным направлением для взаимодействия, развития и обоюдной выгоды для любой державы, включая РФ.

«Если мы будем избавляться от колониализма и помогать странам Африки, то это позволит решить вопрос с терроризмом. Здесь такая корреляция идет. Чем больше присутствие Запада на континенте, тем больше там проблем, связанных с проявлениями криминальной и теневой экономики, и, как следствие, появление экстремистских и террористических организаций. Как только мы оттуда все эти элементы выгоняем и способствуем налаживанию белой экономики, то террор и присутствие радикалов в этих странах сходит на нет. Избавляясь от них, мир в целом становится чище. Чем меньше на Африканском континенте присутствия Запада, тем больше там безопасности и комфорта», — считает эксперт.

Военный политолог не исключил, что потенциальное сотрудничество с РФ может благоприятно сказаться на безопасности Алжира и близлежащих стран.