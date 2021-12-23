США заявили о перехвате корабля с грузом оружия для йеменских повстанцев

Вашингтон, 23 декабря. Представители военно-морских сил США заявили, что перехватили рыболовецкое судно неустановленной принадлежности, на борту которого был груз стрелкового оружия и боеприпасов. Согласно докладу руководства американских ВМС, корабль вышел из территориальных вод Ирана, а контрабандный груз, предположительно, предназначался для йеменских повстанцев-хуситов. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

US Navy says it seized arms from Iran likely bound for Yemen https://t.co/FtqhoqlDHe — The Times of Israel (@TimesofIsrael) December 23, 2021

Судно было обнаружено в северной части Аравийского моря неподалеку от берегов Омана и Пакистана. Поднявшись на борт, военнослужащие нашли в трюме 1400 автоматов Калашникова и около 226 тысяч патронов к ним.

Пятеро задержанных членов экипажа, оказавшиеся гражданами Йемена, вместе с незаконным грузом были переданы на эсминец USS O'Kane, а рыболовецкое судно затопили. Арестованные в дальнейшем будут репатриированы. Комментируя инцидент, руководство ВМС США подчеркнуло, что как прямые, так и косвенные поставки оружия хуситам нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и санкции США.

Западные страны, как и арабские государства Персидского залива, давно обвиняют Иран в тайном оказании помощи шиитским повстанцам. Исламская Республика опровергает подобные подозрения в свой адрес. Конфликт на юге Аравийского полуострова является одной из основных причин напряженности отношений между Тегераном и Эр-Риядом, который во главе арабской коалиции ведет войну с хуситами на стороне официально признанного правительства Йемена.

Военная обстановка

Саудовские ВВС ежедневно наносят авиационные удары по позициям повстанцев, обосновывая это необходимостью защиты гражданского населения, которое, якобы, оповещается о грядущих воздушных операциях. Тем не менее по данным гуманитарных организаций, налеты регулярно сопровождаются жертвами среди местных жителей.

Arab coalition says more than 280 Houthis killed in strikes on Marib, Al-Jouf https://t.co/KrDbUgIyip — Chris PIlz (@chrispilz) December 23, 2021

В частности, за истекшие сутки коалиция нанесла очередную серию ударов по позициям йеменских повстанцев в районе Саны, а также провинциях Эль-Джауф и Мариб. Согласно докладу, за последние сутки хуситы потеряли более 280 бойцов, около 25 машин и комплексов противовоздушной обороны.

Также четыре боевых вылета были совершены на западное побережье для поддержки правительственных войск. Как сообщается, в районе столицы республики самолеты нанесли удар по командным центрам и военной инфраструктуре повстанцев, уничтожив семь складов с вооружением и ангаров с беспилотными летательными аппаратами.

Этот налет стал ответом на ранее совершенный хуситами запуск ударного БПЛА в направлении саудовского города Джизан, аэропорт которого регулярно становится целью подобных атак. Беспилотник был перехвачен силами королевских ПВО.

Участие Эр-Рияда в йеменской войне сделало его одной из сторон конфликта, результатом чего и являются атаки на саудовские города, где размещаются важные для государства инфраструктурные объекты.