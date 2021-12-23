Минфин и ФНС доработали проект по выводу активов бизнеса из-под риска блокировки

Москва, 23 декабря. Министерство финансов РФ и Федеральная налоговая служба (ФНС) смягчили законопроект о превентивной заморозке имущества предпринимателей в случае задолженности по отчислениям, сообщают «Ведомости»,

По новым правилам, из-под блокировки была выведена собственность крупных организаций, которые выплачивают больше 2 млн рублей в год в виде пошлины и предоставили налоговикам всю необходимую информацию. Под послабление также попали создатели вакцин от COVID-19.

В первой редакции текста руководители ведомств могли принимать решение о блокировке тогда, когда видели риск вывода активов. Однако теперь ФНС может наложить запрет только после составления акта камеральной проверки и вердикта выездной комиссии.

Директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев ранее выступил за смягчение налогового режима для микро- и малого бизнеса, преложив заменить пошлины оборотными сборами, которые будут автоматически списываться банками.