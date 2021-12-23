Четырехлетний мальчик отличился на соревновании гиревиков в Мордовии

Саранск, 23 декабря. В мордовском городе Рузаевка прошло первенство района по гиревому спорту, в котором принял участие четырехлетний атлет.

Соревнование гиревиков было посвящено памяти заслуженного работника физической культуры Мордовии Серафима Батяева. Среди 30 спортсменов из восьми городов и районов региона выделялся четырехлетний житель Ичалковского района Сергей Скоромный, которому удалось поднять гирю весом в четыре килограмма восемь раз, за что он был удостоен почетной грамоты, пишут «Известия Мордовии».

Отличился и отец юного рекордсмена — мастер спорта России Владислав Скоромный, который вышел победителем в весовой категории свыше 85 килограммов.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Новочеркасске состоялись соревнования по гиревому спорту среди военнослужащих Южного военного округа (ЮВО). В чемпионате ЮВО по гиревому спорту приняли участие не только мужчины, но и женщины.