Уролог Антонов предупредил о вредном влиянии теплого белья на мужскую фертильность

Москва, 23 декабря. Морозы заставляют россиян надевать дополнительный слой одежды. Неправильное ношение термобелья может привести к проблемам с мужской фертильностью, предупредил уролог Константин Антонов.

В качестве утепления мужчины выбирают кальсоны или термобелье. Врачи рекомендуют выбирать термобелье с эффектом отведения влаги.

«Это позволит минимизировать риски развития бактериальных воспалительных процессов половых органов и мочевыводящих путей. Любые иные варианты тканей использовать тоже возможно, но подходить к их ношению нужно разумно, не оставаясь в них на протяжении всего рабочего дня в офисе», — пояснил Антонов «Газете.Ru».

Лучше всего для этих целей подходит белье из синтетических материалов. Изделия из шерсти и хлопка отводят влагу чуть дольше, их советуют носить на улице. Мужчинам врач посоветовал снимать кальсоны в помещении, чтобы не допустить перегрева яичек, что может повлиять на фертильность.

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