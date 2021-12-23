Канделаки пошутила по поводу обработки серебром журналистов на пресс-конференции Путина

Москва, 23 декабря. Журналистов, получивших аккредитацию на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, при входе в Манеж обработали частицами серебра.

Пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова в эфире телеканала «Россия-24» рассказала о мерах эпидемиологической безопасности на фоне пандемии коронавируса. На входе установлен специальный агрегат, который будет обрабатывать всех входящих представителей прессы частицами серебра.

«Знали ли вы, что всех журналистов на сегодняшней пресс-конференции обработают на входе частицами серебра? Ни одного вампира в зале не будет», — пошутила телеведущая Тина Канделаки.

Стулья для журналистов расставлены с соблюдением дистанции, всем присутствующим выдают средства индивидуальной защиты. В помещениях расставлены санитайзеры, дополнила пресс-секретарь управделами.

Кремль установил лимит на количество журналистов, которые смогут посетить ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Лимит в 500 человек связан с антикоронавирусными ограничениями.

Пресс-конференция начнется в 12:00 по московскому времени. Мероприятие пройдет в очном формате, местом проведения выбран московский Манеж, пишет Газета «Петербургский дневник».