Шнуров пришел на ежегодную пресс-конференцию Путина за новыми впечатлениями

Москва, 23 декабря. Лидер группы «Ленинград» и генеральный продюсер канала RTVI Сергей Шнуров объяснил, почему решил посетить большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Музыкант признался, что хочет получить от этого события новые впечатления, передает корреспондент ФАН.

Шнуров шутливо отметил во время общения с представителями СМИ, что день пресс-конференции главы государства выдался очень холодным, поэтому надо было перенести мероприятие. Одна из журналисток ответила, что атмосфера в московском Манеже, где состоится событие, будет более теплая, чем на улице.

«Да, конечно. Вообще мне интересно, я всегда стараюсь узнать что-то новое, посмотреть на других людей в разных ситуациях. Сам себя люблю ставить в какие-то такие казусные ситуации, и мне это нравится — это и есть жизнь. Все должно меняться. Все должно приносить какие-то новые ощущения, новые впечатления. За новыми впечатлениями я сюда и [пришел]», — поделился лидер «Ленинграда».

Генпродюсер телеканала признался, что обычно слушает вопросы своих коллег. Кроме того, музыкант пытается проанализировать, чем интересуются представители других СМИ.

«Стараюсь делать выводы, но моя аналитика, она, знаете, все-таки такая доморощенная, бытовая», — поделился Шнуров.

Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, на которую аккредитовались более 500 журналистов, пройдет 23 декабря. Самые важные тезисы мероприятия после его завершения обсудят в медиацентре «Патриот».